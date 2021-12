Bollettino Covid di oggi 23 dicembre | ? 44 595 nuovi casi 8 302 più di ieri e 168 morti Record di contagi da inizio pandemia

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (23 dicembre 2021) Ecco l’aggiorname… - marattin : La pressione causata dal Covid sui reparti ospedalieri, dal 1 ottobre 2020 ad oggi (fonte: Bollettino del Ministero… - SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - infoitinterno : Covid, il bollettino: 143 positivi nelle ultime 24 ore. In regione si contano 11 decessi - infoitinterno : Bollettino covid Milano e Lombardia: la situazione di giovedì 23 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

vaccinioggi 23 dicembre/ 16.2 milioni di terze dosi somministrate Riguardo la variante Omicron ha voluto fare delle precisazioni: " Ha una capacità di trasmissione elevata che è in ...Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.599 positivi su 58.660 tamponi esaminati , 949 in più di ieri ...Il bollettino coronavirus di oggi, giovedì 23 dicembre: dati aggiornati su contagi, morti e guariti sul territorio della Regione Lombardia ...Record storico di cadi Covid-19 in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 44.595, mai così tanti dall’inizio della pandemia. I morti sono stati 168. Impennata di infezioni in Lombardia.