Bollettino Covid di oggi 23 dicembre | ? 44 595 nuovi casi 8 302 più di ieri e 168 morti Record di contagi da inizio pandemia

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (23 dicembre 2021) Ecco l’aggiorname… - marattin : La pressione causata dal Covid sui reparti ospedalieri, dal 1 ottobre 2020 ad oggi (fonte: Bollettino del Ministero… - SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - 0760italy : Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 23 dicembre | Sky TG24. Siamo già tutti morti!!!???????????? - SebastianNicolo : Oltre 900 mila tamponi ovviamente diventa: mai così tanti contagi in un giorno. -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

.push({}); Sono 12.913 i nuovi contagi da Coronavirus oggi , giovedì 23 dicembre 2021, secondo i dati- 19 dell'ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 45 morti per un totale da inizio pandemia di 34.859 vittime nella Regione . Nelle ultime 24 ore sono stati processati 205.847 con ...I dati in Italia. Tutti i dati aggiornati in Italia e nel mondo Sono 44.595 i nuovi casi die 168 i morti nelle ultime 24 ore in Italia. Si tratta del numero più alto registrato dall'......Sono 3599 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore. E' questo il dato che emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Unità di C ...News in tempo reale - Le notizie e i video di politica, cronaca, attualità, sport della provincia di Crotone e della Calabria ...