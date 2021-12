Bob | i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo in Lettonia Sette azzurri a Sigulda

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ladel2021-2022 di bob non conosce soste ed inaugurerà il nuovo anno solare proprio nel giorno di Capodanno, con la sesta tappa stagionale, che sulla pista di, in, prevede il bob a due maschile sabato 1 e domenica 2 gennaio, sempre alle 13.30 ed il bob a due femminile domenica 2 gennaio alle 09.00. Il direttore sportivo della Nazionale italiana, Maurizio Oioli, ha convocato per la due giorni lettone di gare ben, ovvero Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Giada Andreutti, Mattia Variola, Tania Vicenzino, Eric Fantazzini e Lorenzo Bilotti. Assieme a loro saranno presenti inanche i tecnici federali Manuel Machata, Simone Bertazzo e Giovanni Mulassano. Foto: LaPresse

Sesta tappa di Coppa del mondo 2021/2022, per la squadra azzurra di bob, sul budello di Sigulda, in Lettonia, con … Continua ...