(Di giovedì 23 dicembre 2021) Joeintende correreelezionidele le chance di una sua candidatura aumenterebbero nel caso in cui Donald Trump scendesse in campo. Lo afferma lui stesso L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Biden professa ottimismo, si ricandiderà alle presidenziali Usa nel 2024 -

Ultime Notizie dalla rete : Biden professa

Internazionale

sicattolico praticante. Come ha spiegato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, la fede diè stata una fonte di forza in varie tragedie che il presidente ha vissuto nella ......di gruppo L'ultimo ad arrivare alla Nuvola dell'Eur - luogo che ospita il vertice - è stato, ... Visita a sorpresa di Johnson al Colosseo Il premier britannico, che sigrande amante della ...Joe Biden intende correre alle elezioni presidenziali del 2024 e le chance di una sua candidatura aumenterebbero nel caso in cui Donald Trump scendesse in campo. Lo afferma lui stesso Biden, presidenz ...Manchin dice di no, abbandonando Biden sull'importante legge. Il Sentore è irremovibile sul timore dell'inflazione.