Biagio e Miriana | il pettegolezzo dilaga in casa GF Vip

Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan fanno discutere i concorrenti del Grande Fratello Vip. Ecco cosa è stato rivelato all'interno del loft di Cinecittà La storia tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan non convince gli inquilini di casa GF Vip. Ad essere sotto accusa è proprio il neo gieffino che, nelle ultime ore, fa discutere i compagni di avventura per il suo atteggiamento poco chiaro e ambiguo nei confronti di Miriana Trevisan. I due, da subito affiatati e complici, non convincono per molteplici motivi, primo fra tutti l'aereo che i fan recapitano a Miriana pochi giorni fa: "Miri vola da sola". Le parole che sorvolano il loft di Cinecittà appaiono chiare e limpide: Miriana deve allontanarsi da Biagio e continuare il suo percorso da ...

mel_cri : Solo #miriana potevi cascarci con uno come #biagio da giorno 1. Lui fa lo scemo con tutte per default! E secondo me… - gsaporita : SONDAGGIO: CHI VUOI SALVARE? Risultati parziali: BIAGIO 19,4% MIRIANA 34,3% VALERIA - GIACOMO 46,3% #gfvip… - alessiaschiaff1 : Il fatto che per colpa di Miriana dovremmo perdere Biagio non lo posso sopportare #gfvip - alessiaschiaff1 : Quindi Miriana ci ha messo 0.2 secondi a sfanculare Biagio appena ha fiutato il calo dei consensi ... Questo è quan… - Lorenzo83497205 : RT @PercentuaIi: • ?? || Percentuali attuali televoto: Miriana: 38.62% Valeria &Giacomo: 36.03% ?Biagio… -