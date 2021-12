Bernardeschi, che periodo! Ora per lui potrebbe arrivare il rinnovo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Federico Bernardeschi si sta rendendo protagonista con la maglia della Juventus e potrebbe esser premiato con un rinnovo di contratto È la Juventus dei Federico, quest’anno. Nonostante sia fermo per infortunio, Federico Chiesa ha inciso notevolmente in positivo sulle prestazioni della squadra Bianconera. In sua mancanza, però, un altro Federico sta facendo bene: Bernardeschi. Il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Federicosi sta rendendo protagonista con la maglia della Juventus eesser premiato con undi contratto È la Juventus dei Federico, quest’anno. Nonostante sia fermo per infortunio, Federico Chiesa ha inciso notevolmente in positivo sulle prestazioni della squadra Bianconera. In sua mancanza, però, un altro Federico sta facendo bene:. Il L'articolo

Advertising

juventusfc : 40’ |?| GOOOOOOOL DI MOISEEEEEEE! Che istinto! Kean indirizza in porta, con la testa, la conclusione di Bernardes… - CB_Ignoranza : Le ultime 6 partite di Bernardeschi: Vs Cagliari: Gol Vs Bologna: Assist Vs Venezia: - Vs Malmö: Assist Vs Gen… - SerieA : ?????? GOOOLLLL ?????? Assist splendido di #Bernardeschi per @AlvaroMorata che di prima la gira in porta ???… - AleGobbo87 : RT @alei1004: Il problema non è esultare per un goal della Juventus e di Bernardeschi, ci mancherebbe solo che un tifoso non lo facesse, ma… - uerterina : Io pranzo con i miei figli che guardano le giocate di Bernardeschi e ridono fino alle lacrime. -