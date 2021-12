Berlusconi | io candidato? Decisioni rimandate a nuovo anno

Advertising

martaottaviani : E con #Putin che ricorda i rapporti positivi con #Berlusconi spero che la corsa al #Quirinale abbia un candidato in meno - blogandy2022 : RT @MediasetTgcom24: Quirinale, Berlusconi: 'Io candidato? Decideremo a gennaio' #Quirinale - MediasetTgcom24 : Quirinale, Berlusconi: 'Io candidato? Decideremo a gennaio' #Quirinale - _DAGOSPIA_ : UN BISNONNO AL QUIRINALE? BERLUSCONI PRENDE TEMPO: IO CANDIDATO? DECIDEREMO A GENNAIO -E SU DRAGHI… - Affaritaliani : Quirinale, Berlusconi: 'Io candidato? Decideremo a inizio anno'. Su Draghi... -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi candidato

... alla domanda se fosseper il Quirinale. Alla domanda se Draghi dovesse restare a palazzo Chigi,ha replicato: "Non posso dare risposte sulle intenzioni degli altri". 23 dicembre ...Di fronte a questi misfatti io credo chealla presidenza della Repubblica sia solo un diversivo anche per la destra della Meloni e di Salvini per proporre poi, al momento ...“Per il Quirinale il centrodestra indichi Draghi, puntare su Berlusconi è una battaglia persa”. Politica - Il sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi: “Il Pd non potrà dire no, tra i 5 Stelle nascerà lo scom ...(LaPresse) - I leader del centro destra sono a villa Grande a Roma su invito di Silvio Berlusconi per un vertice. Il primo ad arrivare è stato Antonio Tajani ...