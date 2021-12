Bergamo | caccia al tampone | difficile prenotarli in farmacia fino a dopo Natale | esauriti i fai-da-te

(Di giovedì 23 dicembre 2021). Èaline provincia. Nella maggior parte delle farmacie è difficilissimo prendere un appuntamento. Troppe le richieste.anche i tamponi fai-da-te, in alcuni punti vendita i fornitori non li consegnano da una settimana. Idem nei supermercati: gli scaffali dedicati sono rimasti vuoti e i telefoni continuano a squillare perché in tanti chiamano per chiedere se ci sono confezioni disponibili. Una situazione frutto dell’aumento dei contagi: le persone che sono state a contatto con positivi vogliono accertare la loro negatività. In molti preferiscono verificare il loro stato di salute in vista delle festività, dei pranzi dialla presenza dei nonni, ai raduni di famiglia, dello scambio di auguri tra amici. Nonostante un’elevata percentuale di ...

Advertising

Cle91952852 : RT @GraceKe2426485: La procura di Bergamo nella vicenda di Yara fece un grande lavoro mettendo su la più grande caccia all'uomo della stori… - nqueenserenity : RT @GraceKe2426485: La procura di Bergamo nella vicenda di Yara fece un grande lavoro mettendo su la più grande caccia all'uomo della stori… - ileanariparbel6 : RT @GraceKe2426485: La procura di Bergamo nella vicenda di Yara fece un grande lavoro mettendo su la più grande caccia all'uomo della stori… - _iemme : RT @GraceKe2426485: La procura di Bergamo nella vicenda di Yara fece un grande lavoro mettendo su la più grande caccia all'uomo della stori… - sotirias : RT @GraceKe2426485: La procura di Bergamo nella vicenda di Yara fece un grande lavoro mettendo su la più grande caccia all'uomo della stori… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo caccia

BergamoNews

Allo stadio Olimpico la Roma non si ripete dopo il poker di: i giallorossi incappano sulla ... Alle ore 18.30 saranno invece riflettori puntati su Inter - Torino, con i nerazzurri adella ...La Sampdoria è adi punti salvezza. Mourinho ieri non ha parlato in conferenza stampa ma la formazione dovrebbe essere quella di. I diffidati in casa Roma sono Cristante e Ibanez , a ...L'aumento dei contagi ha innescato un'impennata di richieste da parte dei contatti stretti dei positivi, sempre più numerosi viste anche le frequenti occasioni di contatto Nei giorni subito prima del ...Dopo la gioia di Bergamo è l'ora della serenità. La Roma la cerca stasera (alle 18,30) in un Olimpico sold out contro la Samp per chiudere bene l'anno e permettere a Mourinho ...