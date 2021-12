Belen Rodriguez si è rifatta il seno? L’indizio che fa pensare

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si èildella diretta interessata sembra proprio togliere qualsiasi dubbio in merito: ecco le parole. Finisce ancora una volta al centro dell’attenzione la showgirl argentina che è da tempo al centro del gossip per la sua relazione burrascosa e forse giunta al capolinea con Antonino, padre della sua piccola

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono detti addio, lui sarebbe tornato a vivere da solo - infoitcultura : Belen Rodriguez, con Antonino Spinalbese è veramente finita: le foto del (presunto) addio - infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese con la bambina: il gesto conferma l'addio tra i due - infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è crisi totale - infoitcultura : Belen Rodriguez, amore al capolinea con Antonino Spinalbese: la prova schiacciante -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

e Antonino Spinalbese al capolinea. La coppia sembrerebbe non essere riuscita a superare le divergenze e al momento sarebbe più distante che mai. A confermarlo diverse foto che ...e Antonino Spinalbes e hanno litigato, poi fatto pace e successivamente litigato nuovamente? Il settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto in esclusiva in cui i due si incontrano in un ...Spinalbese infatti sarebbe tornato a vivere da solo, nell’appartamento milanese dove abitava prima di conoscere Belen. A cura di Giulia Turco. Non ci sarebbe più alcun dubbio sulla crisi di coppia di ...Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono tornati single Belen Rodriguez e Antonino Spinalbesi si sono ufficialmente lasciati. Agli utenti della rete non è sfuggito che dopo la nascita di Luna Marie, ...