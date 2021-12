Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, “coppia scoppiata”: le foto dell’addio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, le voci che danno per finita questa storia d’amore breve ma intensa e coronata dalla nascita di Luna Marì si rincorrono da settimane. Mesi, ormai. I primi a parlare dell’aria di crisi nera erano stati Alessandro Rosica, esperto di gossip e tv, e Biagio D’Anelli che adesso si trova al Gf Vip e dalle pagine Instagram dei diretti interessati sembrava essere arrivata la conferma: mai più insieme. Poi le decorazioni di Natale personalizzate a casa di lei, senza traccia del nome di lui e i tanti spifferi sui traslochi. E ora il settimanale Oggi dà il colpo di grazia: “La coppia è scoppiata”, Belen e Antonino si sono detti addio, conferma nel nuovo numero del magazine Alberto Dandolo. Belen ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021), le voci che danno per finita questa storia d’amore breve ma intensa e coronata dalla nascita di Luna Marì si rincorrono da settimane. Mesi, ormai. I primi a parlare dell’aria di crisi nera erano stati Alessandro Rosica, esperto di gossip e tv, e Biagio D’Anelli che adesso si trova al Gf Vip e dalle pagine Instagram dei diretti interessati sembrava essere arrivata la conferma: mai più insieme. Poi le decorazioni di Natale personalizzate a casa di lei, senza traccia del nome di lui e i tanti spifferi sui traslochi. E ora il settimanale Oggi dà il colpo di grazia: “Laè sta”,si sono detti addio, conferma nel nuovo numero del magazine Alberto Dandolo....

