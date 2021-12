Belen Rodriguez e Antonino, la storia è finita: la conferma (Di giovedì 23 dicembre 2021) Come si vociferava già da tempo, la relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è giunta al capolinea. La conferma arriva dal settimanale Oggi, che ha paparazzato la coppia durante un incontro con la figlia Luna Marì. Belen Rodriguez e Antonino: la storia è finita Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati. La loro relazione, iniziata nel corso dell'estate 2020, sembrava tutta rose e fiori. Eppure, dopo la nascita della piccola Luna Marì, primo frutto della loro unione, qualcosa si è incrinato. La coppia ha iniziato a mostrarsi insieme sempre meno e il chiacchiericcio è nato in un lampo. Qualche settimana fa, intercettata dai paparazzi del settimanale Chi, la ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Come si vociferava già da tempo, la relazione traSpinalbese è giunta al capolinea. Laarriva dal settimanale Oggi, che ha paparazzato la coppia durante un incontro con la figlia Luna Marì.: laSpinalbese si sono lasciati. La loro relazione, iniziata nel corso dell'estate 2020, sembrava tutta rose e fiori. Eppure, dopo la nascita della piccola Luna Marì, primo frutto della loro unione, qualcosa si è incrinato. La coppia ha iniziato a mostrarsi insieme sempre meno e il chiacchiericcio è nato in un lampo. Qualche settimana fa, intercettata dai paparazzi del settimanale Chi, la ...

Advertising

Luxgraph : Belen Rodriguez e il matrimonio: la risposta spiazza i fan - blogtivvu : Belen Rodriguez e Antonino, l’addio è ufficiale: Spinalbese vivrebbe da solo in un’altra casa - ParliamoDiNews : Belen Rodriguez, l`ultima rivoluzione sexy: ecco il suo volto oggi, impossibile resistere – Libero Quotidiano… - antidisagio1 : RT @AlexTheLondoner: @mirkonicolino Scarlett Johansson, Belen Rodriguez, Rihanna e Emma Marrone: come le vedreste per una seratina hot? - zazoomblog : Belen Rodriguez la confessione sul suo più grande amore: “Ci ha dato dentro” - #Belen #Rodriguez #confessione… -