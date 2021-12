Beautiful anticipazioni: Liam e Thomas il faccia a faccia con il manichino di Hope (Di giovedì 23 dicembre 2021) Thomas (Matthew Atkinson) prova a giustificare la presenza del “manichino Hope” come strumento di ispirazione per realizzare nuovi modelli per la linea della Logan. Ma è mai possibile credere a una versione così strampalata? Liam ovviamente non crede a una sola parola di Thomas, che cosa farà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 24 dicembre 2021! Vi ricordiamo che quest’anno la soap di Canale 5 non va in vacanza per Natale, o meglio, la pausa natalizia durerà un solo giorno, il 25. Beautiful quindi ci aspetta domani, per la vigilia e poi tornerà in onda anche il 26 dicembre. E adesso vediamo le anticipazioni…Liam è sconvolto da quello che ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 dicembre 2021)(Matthew Atkinson) prova a giustificare la presenza del “” come strumento di ispirazione per realizzare nuovi modelli per la linea della Logan. Ma è mai possibile credere a una versione così strampalata?ovviamente non crede a una sola parola di, che cosa farà adesso? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata didi domani, 24 dicembre 2021! Vi ricordiamo che quest’anno la soap di Canale 5 non va in vacanza per Natale, o meglio, la pausa natalizia durerà un solo giorno, il 25.quindi ci aspetta domani, per la vigilia e poi tornerà in onda anche il 26 dicembre. E adesso vediamo leè sconvolto da quello che ha ...

