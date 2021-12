Batgirl: Michael Keaton confermato nel cast del film (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'attore Michael Keaton interpreterà nuovamente Batman anche nel film Batgirl, come confermato dalla protagonista Leslie Grace. Nella giornata di ieri era emersa online la notizia, non confermata, che Michael Keaton sarà uno degli interpreti del film Batgirl. Il dettaglio, non annunciato in precedenza da Warner Bros, è stato ora confermato dalla protagonista Leslie Grace. La star di Batgirl ha condiviso su Twitter un articolo che parla del coinvolgimento di Michael Keaton nel progetto, aggiungendo poi un divertente gioco di parole per confermare l'indiscrezione, sostituendo cat con bat. L'attore è quindi tornato a interpretare l'iconica parte di Bruce Wayne/Batman in ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'attoreinterpreterà nuovamente Batman anche nel, comedalla protagonista Leslie Grace. Nella giornata di ieri era emersa online la notizia, non confermata, chesarà uno degli interpreti del. Il dettaglio, non annunciato in precedenza da Warner Bros, è stato oradalla protagonista Leslie Grace. La star diha condiviso su Twitter un articolo che parla del coinvolgimento dinel progetto, aggiungendo poi un divertente gioco di parole per confermare l'indiscrezione, sostituendo cat con bat. L'attore è quindi tornato a interpretare l'iconica parte di Bruce Wayne/Batman in ...

