Batgirl | la presenza di Michael Keaton nel cast confermata dalla protagonista del film

(Di giovedì 23 dicembre 2021)

Il filmavrà come star l'attrice Leslie Grace e sarà diretto da Adil El Arbi e Bilal Fallah. Christina Hodson , già autrice di Bumblebee , sarà la sceneggiatrice di, e collaborerà ...... film in uscita nel 2022 diretto da Andy Muschietti , ma anche nella serie targata HBO Max.dire come si articoleranno però le rispettive sceneggiature e come sarà motivata la sua. ...L'attore Michael Keaton interpreterà nuovamente Batman anche nel film Batgirl, come confermato dalla protagonista Leslie Grace. Nella giornata di ieri era emersa online la notizia, non confermata, che ...Ecco che cosa ha detto Michael Keaton sul ritorno di Batman, personaggio che interpreterà in ben due diversi cinecomic DC in uscita.