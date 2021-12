Basta con le campagne denigratorie verso la società civile palestinese (Di giovedì 23 dicembre 2021) Negli ultimi giorni abbiamo letto informazioni del tutto infondate circa le ONG palestinesi audite dal Comitato Diritti Umani alla Camera riprese dal comunicato emesso dall’Ambasciata israeliana in Italia come reazione a tale iniziativa. Le accuse di “terrorismo” non sono circostanziate da prove sufficienti da parte israeliana, nonostante le ripetute critiche mosse da molti governi stranieri e la richiesta di ulteriori evidenze come pure richiesto da varie associazioni ed esponenti della società civile israeliana. E non potrebbe essere altrimenti, vista la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 23 dicembre 2021) Negli ultimi giorni abbiamo letto informazioni del tutto infondate circa le ONG palestinesi audite dal Comitato Diritti Umani alla Camera riprese dal comunicato emesso dall’Ambasciata israeliana in Italia come reazione a tale iniziativa. Le accuse di “terrorismo” non sono circostanziate da prove sufficienti da parte israeliana, nonostante le ripetute critiche mosse da molti governi stranieri e la richiesta di ulteriori evidenze come pure richiesto da varie associazioni ed esponenti dellaisraeliana. E non potrebbe essere altrimenti, vista la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

borghi_claudio : È la millesima settimana che codesta FIASO fa fare titoli a tutti i giornali con cose che semplicemente NON ESISTON… - CarloCalenda : Il cdx continua a portare avanti la candidatura di Berlusconi e a dire che Draghi deve rimanere a Chigi. Ma Draghi… - DadoneFabiana : Tra le tante soluzioni per affrontare la pandemia mantenendo attivi i servizi per cittadini e imprese lo… - iamkevin36 : RT @boni_castellane: I virus non sono controllabili o prevedibili. Vaccinate gli anziani (con due dosi), aumentate le TI e finiamola lì. Ch… - supercovid2022 : RT @boni_castellane: I virus non sono controllabili o prevedibili. Vaccinate gli anziani (con due dosi), aumentate le TI e finiamola lì. Ch… -