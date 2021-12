Basket | ufficiale il rinvio di Cremona-Trieste per focolaio Covid-19 nella Vanoli

(Di giovedì 23 dicembre 2021) La LegaSerie A ha disposto pochi minuti fa quello che era apparso chiaro a chiunque una volta scoperta la presenza di 10 positivi al-19: ildella partita prevista per domenica 26 dicembre contro l’Allianzal PalaRadi. Come riporta il comunicato dell’organismo che gestisce il campionato, la persona del Presidente Umberto Gandini, “preso atto che gli accertamenti diagnostici effettuati dalla Societàhanno certificato la mancanza del numero minimo di atleti professionisti a disposizione, negativi al, tali da poter disputare la gara secondo quanto previsto dalle DOA FIP 21-22, dispone ildella partita ...

La Gevi Napoli, a seguito dei casi di positività al Covid - 19 che hanno coinvolto, a partire da sabato ... ed ha ricevuto una comunicazionedall' ASL Napoli 1 Centro nella quale è ...'Il progetto, su cui si è lavorato intensamente in questi mesi - si legge nella nota- ... L'arena potrà infatti ospitare, oltre alle partite di, convention, spettacoli, fiere, ...La Lega Basket Serie A ha disposto pochi minuti fa quello che era apparso chiaro a chiunque una volta scoperta la presenza di 10 positivi al Covid-19 nella Vanoli Cremona: il rinvio della partita prev ...Dopo Venezia-Napoli e Milano-Virtus Bologna salta anche il match del PalaRadi per giocatori non sufficienti in casa Vanoli ...