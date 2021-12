Basket, Serie A1 2021/2022: Cremona-Trieste rinviata a causa del Coronavirus (Di giovedì 23 dicembre 2021) Vanoli Cremona e Allianz Pallacanestro Trieste non potranno sfidarsi in data domenica 26 dicembre, esattamente il giorno dopo Natale, a causa del Coronavirus. Troppi casi di positività al Covid-19 come unico motivo per la riprogrammazione dell’evento; accordo Lega Basket e autorità sanitarie competenti per l’annullamento del match valido per la tredicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Il numero di positivi tra i lombardi corrisponde a 10, per quanto concerne il gruppo squadra, dunque disputa impossibile; Cremona, infatti, non avrebbe potuto scendere sul parquet con un numero adeguato di cestisti. La data per il recupero di Cremona-Trieste non è stata attualmente ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Vanolie Allianz Pallacanestronon potranno sfidarsi in data domenica 26 dicembre, esattamente il giorno dopo Natale, adel. Troppi casi di positività al Covid-19 come unico motivo per la riprogrammazione dell’evento; accordo Legae autorità sanitarie competenti per l’annullamento del match valido per la tredicesima giornata dellaA1di. Il numero di positivi tra i lombardi corrisponde a 10, per quanto concerne il gruppo squadra, dunque disputa impossibile;, infatti, non avrebbe potuto scendere sul parquet con un numero adeguato di cestisti. La data per il recupero dinon è stata attualmente ...

