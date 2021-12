Basket, Olimpia Milano: salgono a 10 i positivi al Covid-19 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Altri quattro positivi al Covid-19 nel gruppo squadra dell’Ax Armani Olimpia Milano. L’intera squadra è già in isolamento fiduciario da martedì per ordine dell’Ats dopo aver riscontrato inizialmente 6 casi di positività. Ora dunque le positività al virus salgono a 10 e rischia di saltare anche la prossima sfida di Eurolega contro l’Alba Berlino. Dopo il rinvio della gara di campionato contro la Virtus Bologna e quella in Europa contro lo Zalgiris Kaunas, difficilmente i meneghini avranno a disposizione gli 8 membri a roster necessari per disputare il match in programma il 29 dicembre. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Altri quattroal-19 nel gruppo squadra dell’Ax Armani. L’intera squadra è già in isolamento fiduciario da martedì per ordine dell’Ats dopo aver riscontrato inizialmente 6 casi dità. Ora dunque letà al virusa 10 e rischia di saltare anche la prossima sfida di Eurolega contro l’Alba Berlino. Dopo il rinvio della gara di campionato contro la Virtus Bologna e quella in Europa contro lo Zalgiris Kaunas, difficilmente i meneghini avranno a disposizione gli 8 membri a roster necessari per disputare il match in programma il 29 dicembre. SportFace.

