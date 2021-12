Basket | NBA | ancora problemi con il Covid per i Brooklyn Nets | ma ci sarà la sfida ai Lakers a Natale

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilsta sconvolgendo anche il massimo campionato dial mondo, quello NBA. La pandemia infatti sta colpendo diversi giocatori e costringendo le varie squadre a giocare con il roster ai minimi termini, se non addirittura a rinviare gli incontri. La franchigia più colpita è stata sicuramente quella dei, con 13 dei 17 giocatori in rosa che sono risultati positivi. Al momento però alcuni giocatori sono usciti dal protocollo e dunque ladi, la più attesa, con i Los Angeles, dovrebbe essere confermata. A parlare è il coach Steve Nash: “Le attività di gruppo sonovietate, ma domani partiamo per Los Angeles e asaremo in campo contro i: abbiamo abbastanza atleti ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket NBA

Eurosport IT

Il Natale, si sa, fa rima con. E per prepararsi al meglio alla grande abbuffata di partite, la redazionedi Sky Sport al gran completo ha realizzato uno speciale non solo per addobbare il Christmas Day, ma anche per ...L'pensa di consentire ai giocatori positivi ma asintomatici di continuare a giocare invece di essere messi in quarantena. Ma Adam Silver ha detto la'non è ancora arrivata' a quel punto. ...Il Covid sta sconvolgendo anche il massimo campionato di basket al mondo, quello NBA. La pandemia infatti sta colpendo diversi giocatori e costringendo le varie squadre a giocare con il roster ai mini ...Partite 23 dicembre 2021 di Basket NBA. 11 sfide in programma, rinviata Portland-Brooklyn. C'è LA Lakers-San Antonio Spurs come big match.