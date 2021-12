Basket: campionato sempre più colpito dal Covid, positivi tra Derthona e Fortitudo. Bucchi: “Giochiamo tutti il 5 gennaio” (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Lega Basket Serie A è presa sotto assedio dalla pandemia. Non solo l’Olimpia Milano, dove il focolaio di positivi continua ad aumentare giorno dopo giorno (solo oggi altri quattro uomini del gruppo squadra sono risultati non negativi). Anche le altre squadre sono in difficoltà. Derthona Basket ha comunicato che, a seguito dei test molecolari di ieri e ai tamponi antigenici rapidi effettuati nella giornata di oggi, sono emerse ulteriori due positività all’interno del gruppo squadra. Il totale dei membri del gruppo squadra positivi al Covid-19 sale così a tre. Già domani la società provvederà all’effettuazione di nuovi test. Basket, Olimpia Milano: aumenta il numero di positivi nel gruppo-squadra Anche la Fortitudo ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) La LegaSerie A è presa sotto assedio dalla pandemia. Non solo l’Olimpia Milano, dove il focolaio dicontinua ad aumentare giorno dopo giorno (solo oggi altri quattro uomini del gruppo squadra sono risultati non negativi). Anche le altre squadre sono in difficoltà.ha comunicato che, a seguito dei test molecolari di ieri e ai tamponi antigenici rapidi effettuati nella giornata di oggi, sono emerse ulteriori duetà all’interno del gruppo squadra. Il totale dei membri del gruppo squadraal-19 sale così a tre. Già domani la società provvederà all’effettuazione di nuovi test., Olimpia Milano: aumenta il numero dinel gruppo-squadra Anche la...

Advertising

CentotrentunoC : #Basket ?? Focolaio nel gruppo squadra della #FortitudoBologna, prossima avversaria della #DinamoSassari in campion… - ValsesiaBasket : BARBERI VALSESIA BASKET: CAMPIONATO PROMOZIONE (GIRONE D) 6^ GIORNATA ANDATA - ValsesiaBasket : BARBERI VALSESIA BASKET ACADEMY: CAMPIONATO UNDER 16 GOLD (GIRONE ARANCIONE) 3^ GIORNATA RITORNO - PeterPenna : Il Club è in contatto con Lega Basket affinché sia valutata la situazione in essere, in vista dell’imminente sfida… - VanoliCremona : Il Club è in contatto con Lega Basket affinché sia valutata la situazione in essere, in vista dell’imminente sfida… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket campionato Virtus Eirene fa i conti di fine anno Basket, A1 La terza sconfitta in campionato fa perdere alla Virtus Eirene la possibilità del secondo posto. Le assenze, la mancanza di rotazioni con appena sette giocatrici disponibili hanno pesato ...

Basket, nell'Armani il focolaio si allarga: dieci positivi al covid Milano, che ha già ottenuto il rinvio della gara di campionato contro la Virtus Bologna e quella di Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas , difficilmente avrà gli 8 membri a roster necessari per ...

I risultati dell’8a giornata del campionato di Promozione di Basket News Rimini Basket, Serie A: rinviate Cremona-Trieste e Venezia-Napoli causa Covid Dopo Milano-Virtus, slittano ufficialmente altre due partite del turno di Santo Stefano. Anche Trento-Varese a rischio ...

LBA - Gandini: "Affrontiamo la nuova emergenza con l'esperienza dell'anno scorso" Il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini è intervenuto durante la trasmissione “Tempi Supplementari” su Rai Radio 1 Sport, facendo il punto ...

, A1 La terza sconfitta infa perdere alla Virtus Eirene la possibilità del secondo posto. Le assenze, la mancanza di rotazioni con appena sette giocatrici disponibili hanno pesato ...Milano, che ha già ottenuto il rinvio della gara dicontro la Virtus Bologna e quella di Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas , difficilmente avrà gli 8 membri a roster necessari per ...Dopo Milano-Virtus, slittano ufficialmente altre due partite del turno di Santo Stefano. Anche Trento-Varese a rischio ...Il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini è intervenuto durante la trasmissione “Tempi Supplementari” su Rai Radio 1 Sport, facendo il punto ...