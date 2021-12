Barnes consiglia lo United | «Pogba via? C’è bisogno di De Jong»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Johnil Manchester. Le parole dell’ex calciatore sulle possibili mosse di mercato dei Red Devils John, ex calciatore del Liverpool, hato losulle prossime mosse da fare per il centrocampo. DICHIARAZIONI – «Frenkie desarebbe un ottimo acquisto per il Manchester. Paulpotrebbe andare, quindi sarà molto importante sostituirlo con un giocatore giovane e di talento, uno che possa essere tra i migliori giocatori della squadra. L’olandese ha tutto in termini di precisione e intensità. È esattamente quello di cui hala squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.