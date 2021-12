Bari | lo show di Capodanno trasloca al Petruzzelli A darne notizia è il sindaco Antonio Decaro Controlli anti-assembramento nella Bat

Advertising

Telebari : Capodanno a Bari, annullato l'evento di piazza: lo show di Canale 5 al Petruzzelli - #Bari #Notizie -… - bari_donatella : @SignorErnesto Se li mettiamo insieme ai tre virologi del Muppet show , facciamo 'Bingo'! - MancioRuggiero : MOLA CHRISTMAS SHOW Agìmus & Comune di Mola di Bari (Neri per Caso, Frida Bollani, Seiottavi) 3 date da non perdere… - BariLive : Bari, Citro show nella sfida a ranghi misti di oggi - Seven_Seas_info : Italy/Adriatic S/Mola di Bari -

Ultime Notizie dalla rete : Bari show

"Capodanno in musica" andrà in onda da piazza della Libertà aappena concluso il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a reti unificate. Uno, quello dell'...E la festa di Santo Stefano e proprio la Puglia, con il suo magnifico capoluogo, diventa la ... Loe in collaborazione con il Parlamento Europeo in Italia. Augurerai è parte di un progetto di ...Lo spettacolo televisivo organizzato da Canale 5 in collaborazione con le radio Mediaset e Radio Norba, previsto per la sera del 31 dicembre 2021 a Bari, sarà trasmesso dal palco del ...L'evento musicale che si terrà a Bari la notte di Capodanno, inizialmente previsto in piazza della Libertà dove è in allestimento una arena con 2.500 posti a sedere, si sposterà nel teatro Petruzzelli ...