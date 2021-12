Bari | lo show della vigilia di Capodanno trasloca al Petruzzelli A darne notizia è il sindaco Antonio Decaro Controlli anti-assembramento nella Bat

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Lonotte di San Silvestro previsto inizialmente in piazza aal Teatro. Aè il. «Pur non rientrando tra gli eventi soggetti alle nuove restrizioni per le modalità operative con cui si sarebbe svolto lo spettacolo – afferma il primo cittadino-, ho condiviso con gli organizzatori l’opportunità di trasferire la messa in onda del grandedi Canale 5 sul palco del più importante teatro»città. L’avanzatavariante Omicron consiglia prudenza: per questa ragione sono stati attivatiprovincia di Barletta-Andria-Trani, nei pressi dei locali pubblici, in occasione ...

Lo spettacolo televisivo organizzato da Canale 5 in collaborazione con le radio Mediaset e Radio Norba, previsto per la sera del 31 dicembre 2021 a, sarà trasmesso dal palco del Teatro Petruzzelli. La notizia di non trasmettere l'evento all'aperto, di fronte alla prefettura, in piazza Libertà dove pure erano previsti 2500 posti a sedere, è ...... ho condiviso con gli organizzatori l'opportunità di trasferire la messa in onda del grandedi Canale 5 sul palco del più importante teatro di". Per la partecipazione della cittadinanza all'...Lo spettacolo televisivo organizzato da Canale 5 in collaborazione con le radio Mediaset e Radio Norba, previsto per la sera del 31 dicembre 2021 a Bari, sarà trasmesso dal palco del Teatro Petruzzell ...Trani, nei pressi dei locali pubblici, in occasione delle feste studentesche, specifici servizi di controllo anti - assembramenti. Molte sono le mail e le telefonate giunte da parte di mamme preoccupa ...