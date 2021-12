Bari, atti sessuali e pornografia con minori: arrestata una maestra di 45 anni (Di giovedì 23 dicembre 2021) Secondo gli investigatori la donna con il nickname "Zia Martina" avrebbe adescato alcuni ragazzini sui social network. La 45enne, impiegata adesso in una scuola elementare nel nord Italia, è accusata anche di aver registrato video mentre abusava dei ragazzini Leggi su repubblica (Di giovedì 23 dicembre 2021) Secondo gli investigatori la donna con il nickname "Zia Martina" avrebbe adescato alcuni ragazzini sui social network. La 45enne, impiegata adesso in una scuola elementare nel nord Italia, è accusata anche di aver registrato video mentre abusava dei ragazzini

