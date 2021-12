Bari, atti sessuali e pornografia con minori: arrestata maestra di 45 anni (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un’insegnante di 45 anni è stata arrestata dai carabinieri del Comando provinciale di Bari nell’ambito dell’indagine per corruzione di minore e pornografia minorile. La donna, che sul web di faceva chiamare “Zia Martina”, avrebbe adescato i minori online per poi consumare rapporti sessuali in un b&b del capoluogo pugliese. L’insegnante ora si trova agli arresti domiciliari nel suo comune di residenza. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Bari in una località del Nord Italia dove la donna esercitava la professione in una scuola elementare. Dalle indagini è emerso che avrebbe avuto rapporti con due minori e avrebbe prodotto materiale pornografico facendosi riprendere mentre compieva ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un’insegnante di 45è statadai carabinieri del Comando provinciale dinell’ambito dell’indagine per corruzione di minore ele. La donna, che sul web di faceva chiamare “Zia Martina”, avrebbe adescato ionline per poi consumare rapportiin un b&b del capoluogo pugliese. L’insegnante ora si trova agli arresti domiciliari nel suo comune di residenza. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo diin una località del Nord Italia dove la donna esercitava la professione in una scuola elementare. Dalle indagini è emerso che avrebbe avuto rapporti con duee avrebbe prodotto materiale pornografico facendosi riprendere mentre compieva ...

