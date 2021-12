Barbara D’Urso Sparita dalla TV! Ecco Perché! (Di giovedì 23 dicembre 2021) Barbara D’Urso gode di ottima salute ed è in vacanza. La conduttrice campana ha voluto tranquillizzare tutti i suoi ammiratori che si erano preoccupati per il suo stato di salute. In molti infatti, non vedendola più in video, avevano ipotizzato che la donna avesse contratto il Covid-19. Niente di tutto ciò. La nostra Barbarella come tutti gli anni, si è presa una bella vacanza sotto Natale, lasciando Pomeriggio 5 nelle mani di Simona Branchetti. Ecco quello che ha dichiarato la D’Urso sui social! Barbara D’Urso tranquillizza i fan: niente Covid, se ne è andata in vacanza! Barbara D’Urso non è più al timone di Pomeriggio 5 da qualche giorno. La conduttrice è Sparita dalla Tv e ciò ha fatto sorgere qualche preoccupazione ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 23 dicembre 2021)gode di ottima salute ed è in vacanza. La conduttrice campana ha voluto tranquillizzare tutti i suoi ammiratori che si erano preoccupati per il suo stato di salute. In molti infatti, non vedendola più in video, avevano ipotizzato che la donna avesse contratto il Covid-19. Niente di tutto ciò. La nostra Barbarella come tutti gli anni, si è presa una bella vacanza sotto Natale, lasciando Pomeriggio 5 nelle mani di Simona Branchetti.quello che ha dichiarato lasui social!tranquillizza i fan: niente Covid, se ne è andata in vacanza!non è più al timone di Pomeriggio 5 da qualche giorno. La conduttrice èTv e ciò ha fatto sorgere qualche preoccupazione ...

