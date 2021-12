Barbara d’Urso rompe il silenzio sull’assenza da Pomeriggio 5 e rivela ai fan come sta e cosa sta succedendo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un improvviso cambio di programmazione su Canale 5 ha destato grande preoccupazione nei fan di Barbara d’Urso. Dal 20 dicembre fino alla fine di gennaio Pomeriggio 5 andrà avanti senza la sua conduzione e il suo posto sarà occupato dalla giornalista Simona Branchetti. Non vedendola più in tv, in molti le avrebbero scritto con apprensione, chiedendole cosa fosse successo. A fare chiarezza ci ha pensato proprio lei, che ha spiegato cosa sta accadendo. Pomeriggio 5 va in onda senza Barbara d’Urso: paura fra i fan Simona Branchetti sostituirà Barbara d’Urso alla conduzione di Pomeriggio 5 per alcune settimane. Al posto del consueto appuntamento quotidiano, ci sarà Pomeriggio Cinque ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un improvviso cambio di programmazione su Canale 5 ha destato grande preoccupazione nei fan di. Dal 20 dicembre fino alla fine di gennaio5 andrà avanti senza la sua conduzione e il suo posto sarà occupato dalla giornalista Simona Branchetti. Non vedendola più in tv, in molti le avrebbero scritto con apprensione, chiedendolefosse successo. A fare chiarezza ci ha pensato proprio lei, che ha spiegatosta accadendo.5 va in onda senza: paura fra i fan Simona Branchetti sostituiràalla conduzione di5 per alcune settimane. Al posto del consueto appuntamento quotidiano, ci saràCinque ...

Advertising

CIAfra73 : Barbara d'Urso alla conduzione di un programma di punta su #Italia1? - thinkfree_carlo : @drewviola @carmelitadurso Ma come si fa a seguire Barbara D'Urso ?? - ParliamoDiNews : Barbara D`Urso: `Non ho il Covid. Sono piena di vaccini, tutti i tamponi negativi. Ecco perché non sono più in tv`… - infoitcultura : Barbara D’Urso, la “vendetta” è completa: disastro interno a Mediaset - infoitcultura : Sapete dove vive Barbara D’Urso? Una casa degna della regina di Canale 5 -