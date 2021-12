Barbara d’Urso positiva al Covid? La showgirl fa finalmente chiarezza (Di giovedì 23 dicembre 2021) Negli ultimi giorni Barbara d’Urso è stata lontana dal suo ‘Pomeriggio Cinque’: la conduttrice napoletana fa chiarezza sulla sua situazione. La conduttrice chiarisce sulle sue condizioni (Via Screenshot)Torna a parlare Barbara d’Urso dopo la prolungata assenza da Pomeriggio Cinque. Infatti la conduttrice napoletana ha fatto preoccupare i suoi fan, con molti di loro che hanno pensato ad una positività al Coronavirus. Ma la realtà è che Mediaset ha deciso di sostituirla con Simona Branchetti un altro motivo. A chiarirlo ci ha pensato sempre la showgirl attraverso le sue stories su Instagram. Semplicemente il motivo dell’assenza di Barbara sono delle semplici ferie. Barbara infatti si sta godendo un po’ di tempo con la famiglia, lontano ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 23 dicembre 2021) Negli ultimi giorniè stata lontana dal suo ‘Pomeriggio Cinque’: la conduttrice napoletana fasulla sua situazione. La conduttrice chiarisce sulle sue condizioni (Via Screenshot)Torna a parlaredopo la prolungata assenza da Pomeriggio Cinque. Infatti la conduttrice napoletana ha fatto preoccupare i suoi fan, con molti di loro che hanno pensato ad una positività al Coronavirus. Ma la realtà è che Mediaset ha deciso di sostituirla con Simona Branchetti un altro motivo. A chiarirlo ci ha pensato sempre laattraverso le sue stories su Instagram. Semplicemente il motivo dell’assenza disono delle semplici ferie.infatti si sta godendo un po’ di tempo con la famiglia, lontano ...

