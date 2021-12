Barbara D’Urso: “Non ho il Covid. Sono piena di vaccini, tutti i tamponi negativi. Ecco perché non sono più in tv” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Preoccupazione tra i fan di Barbara D’Urso (2.8 milioni solo su Instagram) per l’assenza della conduttrice dal piccolo schermo. Dal 21 dicembre fino almeno al 14 gennaio a presentare Pomeriggio Cinque (cui si aggiunge la parola “News”) c’è Simona Branchetti. Qualcuno ha dunque pensato che Maria Carmela D’Urso – questo il suo vero nome – avesse contratto il Covid. “Amiche e amici, non ho il Covid. Sto benissimo, zero. tutti i tamponi negativi, sono piena di vaccini, non ho tosse, non ho febbre. Sto ‘na favola come si dice a Roma”, ha affermato la conduttrice via Instagram stories ieri 22 dicembre. Poi ha aggiunto: “tutti mi chiedete perché io non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Preoccupazione tra i fan di(2.8 milioni solo su Instagram) per l’assenza della conduttrice dal piccolo schermo. Dal 21 dicembre fino almeno al 14 gennaio a presentare Pomeriggio Cinque (cui si aggiunge la parola “News”) c’è Simona Branchetti. Qualcuno ha dunque pensato che Maria Carmela– questo il suo vero nome – avesse contratto il. “Amiche e amici, non ho il. Sto benissimo, zero.di, non ho tosse, non ho febbre. Sto ‘na favola come si dice a Roma”, ha affermato la conduttrice via Instagram stories ieri 22 dicembre. Poi ha aggiunto: “mi chiedeteio non ...

