Barbara d’Urso ha il Covid? La conduttrice risponde su Instagram [FOTO] (Di giovedì 23 dicembre 2021) Da alcuni giorni Barbara d’Urso non è più in onda con il suo Pomeriggio Cinque. I tantissimi fan della presentatrice si sono preoccupati soprattutto in seguito a una serie di notizie su una possibile positività al virus. Attualmente, a presentare Pomeriggio Cinque News c’è la giornalista Simona Branchetti. A tal proposito, qualcuno dei followers avrebbe … L'articolo Barbara d’Urso ha il Covid? La conduttrice risponde su Instagram FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 23 dicembre 2021) Da alcuni giorninon è più in onda con il suo Pomeriggio Cinque. I tantissimi fan della presentatrice si sono preoccupati soprattutto in seguito a una serie di notizie su una possibile positività al virus. Attualmente, a presentare Pomeriggio Cinque News c’è la giornalista Simona Branchetti. A tal proposito, qualcuno dei followers avrebbe … L'articoloha il? Lasuproviene da Velvet Gossip.

Advertising

Luigi70227051 : RT @ilgiornale: L'assenza della conduttrice dal piccolo schermo ha dato il via ai rumor, tanto da indurre la d'Urso stessa a spiegare l'acc… - BOrchestrati : @matteosalvinimi Disse colui che recitò il rosario da Barbara D'Urso. - betman : Hanno usato Barbara d’Urso - che non identifica propriamente il mio modello di tv - per anni, facendole fare anche… - FloFloranis00 : @ilpuntodolente La madre aveva detto da Barbara D’Urso che la traduzione di bye bitch è “ciao cagna”......peggio di… - Gio55981465 : RT @niccolo_fabbri: La Branchetti (per ora) #nonèladUrso. Ieri #PomeriggioCinqueNews nel programma vero e proprio a 1.721.000 telespettator… -