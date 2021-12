Bambini | allarme dei neuropsicologi | “I bambini si sentono untori | travolti dai sensi di colpa”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic — Le vittime dei danni più infami causati da lockdown, restrizioni e terrorismi psicologici vari sulla pandemia sono sempre loro: i. Gli adulti di domani, sui quali si baserà il futuro della nostra società, piegati fisicamente e psicologicamente da due anni di provvedimenti che in alcun modo hanno tenuto conto dello sviluppo dei più piccoli e delle ferite — potenzialmente irreversibili — alla loro psiche. «Iin queste ultime settimane sisempre di più degli. Per questo hanno paura di vivere il Natale. Provano un senso di solitudine, abbandono, di minore condivisione delle feste natalizie, che invece sono solitamente il periodo più gioioso per loro». A lanciare l’è Daniela Chieffo, neuropsicologa presso l’Unità ...

A destareè Omicron di cui si parla da settimane in tutto il mondo . L'Istituto Superiore ... Nell'ultima settimana si registra il +13,8% di nuovi vaccinati (circa il 40% sonotra i 5 e ...E sui morti unrelativo aiarriva dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri : "ogni 10milacontagiati, 65 vanno in ospedale e purtroppo uno di loro muore". LAZIO ...Bambini che ormai si sentono responsabili della pandemia, arrivati a considerarsi alla stregua di “untori”, pericolosi per i loro parenti.Si impenna il numero dei nuovi casi di Covid-19 in Italia, cresciuti di ben il +42,3% in 7 giorni . Un netto aumento, pari al 33%, si registra anche nei decessi. E sui morti un allarme relativo ai bam ...