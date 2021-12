Bambin Gesù: nel magazine esperti rispondono a dubbi genitori su vaccini (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma – È iniziata a metà dicembre, dopo il via libera dell’AIFA, la vaccinazione contro il Covid nella fascia tra i 5 e gli 11 anni. Nel nuovo numero di ‘A scuola di salute’, il magazine digitale a cura dell’Istituto per la Salute, diretto dal prof. Alberto G. Ugazio, gli esperti del Bambino Gesù rispondono ai dubbi e alle domande dei genitori in tema di vaccinazioni, con un focus specifico per quanto riguarda la fascia tra i 5 e gli 11 anni. Si tratta di un nuovo contributo che l’Ospedale mette a disposizione delle famiglie per offrire loro un’informazione chiara e completa. E’ quanto fa sapere l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. “La vaccinazione è la scelta più sicura per i propri Bambini e per tutti i membri ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma – È iniziata a metà dicembre, dopo il via libera dell’AIFA, la vaccinazione contro il Covid nella fascia tra i 5 e gli 11 anni. Nel nuovo numero di ‘A scuola di salute’, ildigitale a cura dell’Istituto per la Salute, diretto dal prof. Alberto G. Ugazio, glidelaie alle domande deiin tema di vaccinazioni, con un focus specifico per quanto riguarda la fascia tra i 5 e gli 11 anni. Si tratta di un nuovo contributo che l’Ospedale mette a disposizione delle famiglie per offrire loro un’informazione chiara e completa. E’ quanto fa sapere l’ospedale pediatricodi Roma. “La vaccinazione è la scelta più sicura per i proprii e per tutti i membri ...

