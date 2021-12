Avpn Associazione Verace Pizza Napoletana | il disciplinare dall’associazione apre alla pizza fritta

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Per i cinefili l’immagine di riferimento è quella di Sophia Loren che nel celebre film di Vittorio De Sica, “L’oro di Napoli”, interpreta la moglie di uniolo intenta a vendere pizze fritte nel dopoguerra napoletano. Per i milioni di amanti dello street food è semplicemente un prodotto iconico di quelli che tutti, almeno una volta nella vita, vogliono assaggiare per conservarne il ricordo. Per moltiioli è decisamente qualcosa di più che una seppur valida alternativaclassica. Per) un quid plus che non poteva non trovare spazio nell’ambito del. Antonio Pace, Presidente ...

PerVerace Pizza Napoletana) un quid plus che non poteva non trovare spazio nell'ambito del disciplinare. "Da anni l'è impegnata nella promozione e nella ...LA PIZZERIA Salvatore de Rinaldi è maestro pizzaiolo per l'Verace Pizza Napoletana) per la quale è da sempre impegnato per i corsi di formazione per giovani pizzaioli, per ..."Era necessario, da parte nostra, procedere alla tutela di un'altra eccellenza del food partenopeo: la pizza fritta", spiega Antonio Pace.14:04:30 Per i cinefili l’immagine di riferimento è quella di Sophia Loren che nel celebre film di Vittorio De Sica, “L'oro di Napoli”, interpreta la moglie di un pizzaiolo intenta a vendere pizze fri ...