Avete mai visto l’auto di Gerry Scotti? Roba dell’altro mondo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Conoscete l’auto di Gerry Scotti? Ecco che tipo di auto ha e quanto vale. Gerry Scotti è un conduttore italiano originario di Pavia, dove è partito per iniziare la sua carriera prima in qualità di disk jokey, poi come conduttore televisivo. Tra i programmi di maggior successo che ha condotto, si ricordano Chi vuol essere milionario, Caduta libera, Passaparola e molti altri. Partecipa da anni anche in qualità di giudice a Tu si que vales, il programma in onda il sabato sera su Canale 5. Gerry Scotti alla presentazione dei palinsesti Mediaset – Getty ImagesPer quanto riguarda la sua vita privata, è stato sposato con Patrizia Grosso, da cui ha avuto un figlio, Edoardo. Dal 2011 è legato sentimentalmente a Gabriella Perino. L’anno scorso è diventato ... Leggi su topicnews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Conoscetedi? Ecco che tipo di auto ha e quanto vale.è un conduttore italiano originario di Pavia, dove è partito per iniziare la sua carriera prima in qualità di disk jokey, poi come conduttore televisivo. Tra i programmi di maggior successo che ha condotto, si ricordano Chi vuol essere milionario, Caduta libera, Passaparola e molti altri. Partecipa da anni anche in qualità di giudice a Tu si que vales, il programma in onda il sabato sera su Canale 5.alla presentazione dei palinsesti Mediaset – Getty ImagesPer quanto riguarda la sua vita privata, è stato sposato con Patrizia Grosso, da cui ha avuto un figlio, Edoardo. Dal 2011 è legato sentimentalmente a Gabriella Perino. L’anno scorso è diventato ...

Advertising

ilpost : Sapete che le arachidi crescono sottoterra? E il pepe, lo sapreste riconoscere? Se non l'avete mai vista, poi, una… - teatrolafenice : ?? Un po' di musica per tutti noi. Avete mai ascoltato la Sonata in do minore di Domenico Cimarosa? Eccola, interpre… - Grandebuio00 : @NICKTOH9 @gxmonte11 @GoalItalia non mi sembra di aver festeggiato, voi avete detto che il milan non ha mai fatto t… - robychisar : le bufale dell'EU e degli europeisti asserviti Adesso basta: avete mai visto Valerio Malvezzi incaz... Guardate qui… - Alessan15258318 : RT @Mary01300625: Ora tutti in tv dicono:' non abbiamo mai detto che il vaccino immunizza' Ennó il primo a dirlo è stato draghi in conferen… -