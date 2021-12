Aumenti in busta paga, ma non per tutti: il nuovo strumento del Governo per il 2022 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per molti lavoratori il 2022 potrebbe portare un aumento in busta paga. Dopo la rimodulazione delle aliquote Irpef, infatti, nella Legge di Bilancio 2022 spunta una decontribuzione una tantum. Ecco quali saranno le categorie di lavoratori interessate e a quanto potrebbe ammontare il risparmio. Decontribuzione: come funzione e in che modo sarà applicata nel 2022 La decontribuzione dovrebbe spettare ai dipendenti dei settori pubblico e privato, con il requisito di avere un reddito imponibile fino a 2.692€ lordi al mese. Si tratterà di una misura una tantum, dunque potrà essere applicata solo per il 2022. La decontribuzione consisterà in un esonero contributivo pari allo 0,8%: in pratica, i lavoratori idonei riceveranno in busta paga questa ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per molti lavoratori ilpotrebbe portare un aumento in. Dopo la rimodulazione delle aliquote Irpef, infatti, nella Legge di Bilanciospunta una decontribuzione una tantum. Ecco quali saranno le categorie di lavoratori interessate e a quanto potrebbe ammontare il risparmio. Decontribuzione: come funzione e in che modo sarà applicata nelLa decontribuzione dovrebbe spettare ai dipendenti dei settori pubblico e privato, con il requisito di avere un reddito imponibile fino a 2.692€ lordi al mese. Si tratterà di una misura una tantum, dunque potrà essere applicata solo per il. La decontribuzione consisterà in un esonero contributivo pari allo 0,8%: in pratica, i lavoratori idonei riceveranno inquesta ...

