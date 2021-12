Attenzione alla truffa dei “pacchi di Natale” | la polizia postale lancia l’allarme | “Decine di segnalazioni | ecco come riconoscerla ed evitarla

Advertising

GassmanGassmann : È finita. GRAZIE davvero per l’attenzione, i complimenti ed il calore che mi avete trasmesso!!! Alla prossima!!! #unprofessore ?????? - gualtierieurope : Contento di essere, con tante amiche e amici, al fianco di @ceciliadelia, che conosco da anni. Saprà essere un punt… - DavidPuente : Il video mostra un bambino americano danneggiato dal vaccino anti Covid di Pfizer? No! Attenzione alla campagna No… - ellygatta81 : RT @ComuneBugliano: Invitiamo la popolazione tutta a prendere atto della seguente delibera (attenzione alla retroattività) - MarcelloIppoli1 : RT @ComuneBugliano: Invitiamo la popolazione tutta a prendere atto della seguente delibera (attenzione alla retroattività) -

Ultime Notizie dalla rete : Attenzione alla

San Marino Rtv

... " Dobbiamo farema la dose booster sembra rispondere bene quindi è importante farla ". Anche per l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, ex assessoreSanità in Puglia, il maggior rischio ...Il 2021 per l'amministrazione di Montemurlo è stato l'anno della ripartenza con un'al sociale e all'economia, mentre il 2022 sarà caratterizzata da un progressivo ritornonormalità con la variante urbanistica che, attrvaerso un percorso partecipativo, disegnerà la ...L'ultima incarnazione, come detto nell'introduzione, è quella che ha maggiormente attirato l'attenzione del pubblico ... di conversione della luce in energia elettrica e, grazie alla flessibilità e a ...Sala consiglio gremita di giornalisti, il Sindaco Giordani ha dedicato gran parte del suo intervento alla pandemia. «Bisogna fare in modo che l’attenzione alla salute sia sempre centrale. Chiedo a ...