Atletica | Marcell Jacobs titano immortale! L’impresa più grande della storia dello sport italiano | campione olimpico dei 100 metri – VIDEO

(Di giovedì 23 dicembre 2021)non è soltanto uomo dell’anno per lo, ma si può ergere a uomo del millenio prendendo in considerazione tutte le discipline possibili e immaginabili nellatricolore. Il velocista bresciano ha indiscutibilmente realizzatopiùdi tutti i tempi, quella che nessuno avrebbe mai pensato fosse possibile, quella che travalica tempo e spazio, quella che consegna all’immortalità. Per sempre nell’empireo dei titani, dei giganti, degli deialle nostre latitudini.dei 100, inleggera. Bastano queste parole, ricordare il titolo da lui conquistato nella storica domenica 1° agosto, per ...

Advertising

sportface2016 : #Atletica Le parole di Marcell #Jacobs a margine dei Collari d'Oro 2021 - Luxgraph : Marcell Jacobs lancia il 2022: 'Il Mondo imparerà a conoscermi' - sportface2016 : #Atletica, la carica di Marcell #Jacobs: 'Tutto il mondo imparerà a riconoscermi. E sui 200 metri...' - DespricableMe : RT @Eurosport_IT: 'Nella mente di un atleta non ci sono limiti': secondo voi riuscirà a battere il record di Bolt? ?????? Leggi le dichiarazi… - _Sport_Calcio_ : 'Nella mente di un atleta non ci sono limiti': secondo voi riuscirà a battere il record di Bolt? ?????? Leggi le dichi… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Marcell

...delle Fiamme Oro che nel 2021 hanno visto alle Olimpiadi di Tokyo dei tuoi commilitoni come...Fulgur - Mula? "La preparazione è già iniziata a metà novembre sempre seguita per la parte...Abbiamo l'uomo più veloce del mondo (Jacobs), l'uomo che salta più al mondo (Gianmarco ... siamo passati a un boom straripante che ha portato l'azzurra in una nuova dimensione. Lo ...in atletica leggera. Bastano queste parole, ricordare il titolo da lui conquistato nella storica domenica 1° agosto, per esprimere la grandezza del gesto compiuto dal 27enne. L’uomo più veloce del ...Sta per calare il sipario sul 2021 indimenticabile dell’Atletica Italiana, che è stato contraddistinto da tantissimi successi tra cui, su tutti, le 5 medaglie d’oro olimpiche, evento successo solo per ...