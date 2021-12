Atalanta, l’esito degli esami di Zapata: i dettagli (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’Atalanta e Gian Piero Gasperini possono tirare un sospiro di sollievo per Duvan Zapata. L’infortunio all’adduttore che ha costretto l’attaccante colombiano alla sostituzione martedì contro il Genoa sembra meno grave del previsto, con Zapata che potrebbe rientrare tra i convocati di Gasperini già dopo la sosta. Duvan ZapataQueste le novità dalla Gazzetta dello Sport: “Non è grave l’infortunio accusato da Duvan Zapata nel finale del primo tempo di Genoa-Atalanta. Il centravanti colombiano ha riportato una piccola lesione di primo grado all’adduttore. Zapata potrebbe tornare in campo già all’Epifania contro il Torino, a meno che Gian Piero Gasperini e il suo staff non decidano di preservarlo in vista delle successive partite contro Udinese e soprattutto Inter. ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’e Gian Piero Gasperini possono tirare un sospiro di sollievo per Duvan. L’infortunio all’adduttore che ha costretto l’attaccante colombiano alla sostituzione martedì contro il Genoa sembra meno grave del previsto, conche potrebbe rientrare tra i convocati di Gasperini già dopo la sosta. DuvanQueste le novità dalla Gazzetta dello Sport: “Non è grave l’infortunio accusato da Duvannel finale del primo tempo di Genoa-. Il centravanti colombiano ha riportato una piccola lesione di primo grado all’adduttore.potrebbe tornare in campo già all’Epifania contro il Torino, a meno che Gian Piero Gasperini e il suo staff non decidano di preservarlo in vista delle successive partite contro Udinese e soprattutto Inter. ...

