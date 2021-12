Assegno divorzio alla ex moglie (250 euro): lavorava quando il marito studiava per laurearsi, Cassazione (Di giovedì 23 dicembre 2021) Assegno divorzio alla ex moglie che lavorava quando il marito studiava È quanto ha stabilito, come riporta la Gazzetta di Modena , la Corte di Cassazione , in merito alla richiesta di una donna di ... Leggi su blitzquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021)excheilÈ quanto ha stabilito, come riporta la Gazzetta di Modena , la Corte di, in meritorichiesta di una donna di ...

