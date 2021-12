Asl Bn, vaccinazioni contro il Covid: non stop durante le festività (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Non si ferma l’attività nei centri vaccinali dell’ASL per favorire l’immunizzazione del maggior numero di persone, tra adulti e bambini, anche durante le festività natalizie. Dall’inizio della campagna vaccinale contro il Covid sono stati somministrate oltre 500.000 dosi di vaccino e in queste ore sono state rese disponibili in piattaforma altre 20.000 prenotazioni nei vari centri vaccinali dell’Asl Bn. Gli adulti potranno accedere previa prenotazione al link https://opendayvaccini.soresa.it/, mentre per i bambini è consentito l’accesso libero presso gli hub pediatrici distrettuali nei giorni di seguito indicati. Al centro vaccinale di ponte Valentino, a Benevento, potranno vaccinarsi i bambini previa adesione in piattaforma. Inoltre, durante il periodo di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Non si ferma l’attività nei centri vaccinali dell’ASL per favorire l’immunizzazione del maggior numero di persone, tra adulti e bambini, anchelenatalizie. Dall’inizio della campagna vaccinaleilsono stati somministrate oltre 500.000 dosi di vaccino e in queste ore sono state rese disponibili in piattaforma altre 20.000 prenotazioni nei vari centri vaccinali dell’Asl Bn. Gli adulti potranno accedere previa prenotazione al link https://opendayvaccini.soresa.it/, mentre per i bambini è consentito l’accesso libero presso gli hub pediatrici distrettuali nei giorni di seguito indicati. Al centro vaccinale di ponte Valentino, a Benevento, potranno vaccinarsi i bambini previa adesione in piattaforma. Inoltre,il periodo di ...

