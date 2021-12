Ascolti tv, la serata la vince “Pinocchio”. Ultimo appuntamento per “Mare Fuori 2” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gli Ascolti di mercoledì 22 dicembre Nella serata di ieri, mercoledì 22 dicembre, si aggiudica la serata il film di Matteo Garrone con Roberto Benigni, “Pinocchio”. La pellicola registra e.147.000 spettatori pari al 16.4%. Alle spalle la serie tv, in onda su Canale 5 e tratta dall’omonimo film “Tutta Colpa di Freud” che ha raccolto davanti al video 1.543.000 spettatori pari al 7.9% di share. Leggi anche: Massimiliano Caiazzo, chi è il giovane attore di “Mare Fuori” Ultima puntata dell’acclamata fiction di Rai 2, “Mare Fuori 2” che ha raccolto 1.208.000 spettatori pari al 6.1% di share (nel dettaglio primo episodio: 1.156.000 – 5.1%, secondo episodio: 1.263.000 – 7.5%). Su Italia 1 Now You See Me – I Maghi del Crimine registra 1.202.000 spettatori ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Glidi mercoledì 22 dicembre Nelladi ieri, mercoledì 22 dicembre, si aggiudica lail film di Matteo Garrone con Roberto Benigni, “”. La pellicola registra e.147.000 spettatori pari al 16.4%. Alle spalle la serie tv, in onda su Canale 5 e tratta dall’omonimo film “Tutta Colpa di Freud” che ha raccolto davanti al video 1.543.000 spettatori pari al 7.9% di share. Leggi anche: Massimiliano Caiazzo, chi è il giovane attore di “” Ultima puntata dell’acclamata fiction di Rai 2, “2” che ha raccolto 1.208.000 spettatori pari al 6.1% di share (nel dettaglio primo episodio: 1.156.000 – 5.1%, secondo episodio: 1.263.000 – 7.5%). Su Italia 1 Now You See Me – I Maghi del Crimine registra 1.202.000 spettatori ...

