Ascolti tv ieri | mercoledì 22 dicembre | dati auditel e share | chi ha vinto?

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ecco glitv di222021: chi hala sfida dell’tral’ultima puntata della fiction Mare Fuori 2, l’appuntamento settimanale con Chi l’ha Visto e la serie Tutta colpa di Freud su Canale 5? Ecco tutti idicompresi di. Leggi anche: Mare Fuori 2 replica, dove vederla in...

Advertising

chetempochefa : Anche ieri ottimi ascolti per #CTCF che sfiora i 2 milioni e mezzo di telespettatori e il 10,4% di share, con un pi… - QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti ieri sera su #Canale5 per #GfVip: 3.700.000 spettatori e il 23.5% di share. Leadership sul… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv martedì 21 dicembre 2021, Blanca 27.9%, Il Primo Natale 15.9% - infoitcultura : Ascolti tv ieri, 21 dicembre: Blanca da urlo, Canale 5 tiepido, incubo Rai 2 - ricordosospeso : RT @Mattiabuonocore: Ieri Mediaset Extra ottava rete con l'1.74% #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

Se glidi Blanca , nel corso delle puntate, erano già stati ottimi,sera la serie si è addirittura superata. Glidell'ultima puntata di Blanca hanno infatti raggiunto i 5.800.000 ...... interpretata da Maria Chiara Giannetta , Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon , ha chiuso in bellezza conda capogiro . Grazie a 5,8 milioni di telespettatori pari a uno share del 27,9%ha ...Ascolti tv ieri sera, mercoledì 22 dicembre 2021: quanto ha fatto Tutta colpa di Freud - La serie, Mare fuori 2, film Rai 1, Chi l'ha visto?L’impennata di Omicron Il virus ha ricominciato a correre sulle gambe della variante Omicron ormai presente in alcune regioni del nostro Paese al 30 per cento. Secondo le stime potrebbe diventare prev ...