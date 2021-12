Ascolti TV 22 dicembre | L' Eredità continua a marciare con l' imbattibile campionessa Alessandra

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Come sono andati glitv del giorno 22? Partiamo subito annunciando che è stata una giornata intensa in cui molte trasmissioni hanno abbassato la saracinesca, dando appuntamento al prossimo anno ai loro seguaci. Chi non fa un passo indietro è Flavio Insinna, infatti L'in avanti e lo fa riscuotendo eccellenti risultati a discapito delle trasmissioni rivali.TV ieri 22, chiudono Tutta colpa di Freud - La serie e Mare Fuori In prima serata ha riscosso un notevole successo il film di Matteo Garrone Pinocchio. A seguire Rai 1 sono stati 3.15 milioni di persone e uno share del 16.4%. Canale 5, invece, ha trasmesso l'ultima puntata di Tutta colpa di Freud - La serie, vista da 1.54 milioni di utenti e uno share pari ...