Ascolti Tv 22 dicembre 2021 | con Pinocchio cominciano le favole di Natale

Advertising

GassmanGassmann : Ascolti Tv 16 dicembre 2021, Un Professore di nome Gassmann chiude alla grande ???????? - infoitcultura : Ascolti Tv ieri mercoledì 22 dicembre 2021 vince Pinocchio, male il finale di Freud - infoitcultura : Ascolti tv mercoledì 22 dicembre 2021: Pinocchio, Mare Fuori, Tutta colpa di Freud - infoitcultura : Ascolti tv, mercoledì 22 dicembre 2021: Pinocchio (16.4%), Tutta colpa di Freud – La serie (7.9%), Chi l’ha visto (… - CrescenzoFilo : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Mercoledì 22 dicembre 2021. Pinocchio vince col 16.4%, disastro Freud (7.9%). Il finale di Mare Fuori 6.1%… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dicembre

MAM-e

...vengono accusati di propalare fake news e alimentare il panico per alzare vendite e, è già ...spiega che sono stati raggiunti i 51 obiettivi che il Pnrr aveva fissato per la fine die ...Tv 222021. In prima serata su Rai1 il film di Matteo Garrone Pinocchio con Roberto Benigni nei panni di Geppetto è stato visto da una media di 3.147.000 spettatori (16,4% di share). ...L'anno prossimo a giugno Pierluigi Diaco festeggerà i 30 anni in radio. È il mezzo sul quale ha esordito a 15 anni e «che è la mia vita,». Finora ...Il “Pinocchio” di Matteo Garrone vince la sfida degli ascolti tv nella serata di mercoledì 22 dicembre 2021, dove è andata in onda ...