"Arriveremo a un milione di contagi". Paolo Mieli bacchetta il governo: il peggiore degli errori sul Covid (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ospite nell'ultima puntata dell'anno di Otto e Mezzo anche Paolo Mieli. La firma del Corriere della Sera ricorda a Lilli Gruber che dobbiamo essere "ottimisti". Il riferimento è alla pandemia da coronavirus, che nonostante abbia reso necessario un nuovo decreto, non deve spaventare. "Basta guardare i contagiati che arriveranno a un milione, bisogna guardare le terapie intensive e i morti", tuona Mieli che poi ricorda ai cittadini: "Autoregolamentiamoci prima che arrivino le regole del presidente del Consiglio". Prima di lui era stata Antonella Viola a spiegare che con il vaccino l'attuale situazione è meglio di quella dello scorso anno: "Si è fatto quello che si poteva fare, la situazione è ben lontana da quella dello scorso anno e per questo non si può chiudere tutto il Paese". Questo però ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ospite nell'ultima puntata dell'anno di Otto e Mezzo anche. La firma del Corriere della Sera ricorda a Lilli Gruber che dobbiamo essere "ottimisti". Il riferimento è alla pandemia da coronavirus, che nonostante abbia reso necessario un nuovo decreto, non deve spaventare. "Basta guardare iati che arriveranno a un, bisogna guardare le terapie intensive e i morti", tuonache poi ricorda ai cittadini: "Autoregolamentiamoci prima che arrivino le regole del presidente del Consiglio". Prima di lui era stata Antonella Viola a spiegare che con il vaccino l'attuale situazione è meglio di quella dello scorso anno: "Si è fatto quello che si poteva fare, la situazione è ben lontana da quella dello scorso anno e per questo non si può chiudere tutto il Paese". Questo però ...

Advertising

AlanPanassiti : @fabioalisei Abbiamo superato i 900.000. Domani, in base a prenotazioni e richieste arriveremo a un milione. - LeuciLeonardo : @borghi_claudio Per mantenere numeri folli sui contagiati, che peraltro continuano ad essere asintomatici per il 97… - NoGrimPass : RT @Limbolimbo18: @autocostruttore Tra un po' arriveremo ad un milione di tamponi al giorno. Ed avendo di nuovo ampliato il numero di cicli… - Limbolimbo18 : @autocostruttore Tra un po' arriveremo ad un milione di tamponi al giorno. Ed avendo di nuovo ampliato il numero di… -