Arriva stretta anti - Omicron | mascherine all' aperto | green pass a 6 mesi | terza dose dopo 4

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, l'Italia è in fase pandemica acuta. Una circolare del ministero della Salute indica che il virus corre e chi… - AcerboLivio : COVID: arriva la Stretta di Natale! Approvato il Nuovo Decreto, Vi Spieghiamo le Misure … – ilMeteo - infoitinterno : Covid, arriva la stretta di Natale: a rischio la fiera di Sant'Orso - 3cinematographe : - infoitsport : Le nuove regole in Italia: arriva la stretta -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva stretta

"Abbiamo approvato in Consiglio dei ministri un provvedimento importante che dispone una serie di interventi sanitari per provare a rispondere a crescita casi che riscontriamo nelle ultime giornate e ...Con l'approvazione del nuovo decreto Covid, cambiano le regole per entrare in sala, ma nonla temutadel governo Le nuove misure per il contenimento del contagio da Covid - 19 sono pronte: oggi la cabina di regia del governo ha deliberato su nuove normative anche per il mondo ...Dal taglio delle tasse a Quota 102 per le pensioni, dalla stretta sul reddito di cittadinanza alla proroga dei bonus edilizi, la manovra 2022 conferma anche il Superbonus senza limiti Isee e introduce ...Il green pass rafforzato diventa obbligatorio anche per accedere a musei, mostre, parchi di divertimenti e sale bingo La novità più delicata per la Valle d’Aosta è quella relativa al divieto di feste ...