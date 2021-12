Arriva la stretta di Natale. Niente eventi all’aperto fino al 31 dicembre. Il Green Pass varrà 6 mesi. Mascherine obbligatorie in tutta Italia. Terza dose dopo 4 mesi. La variante Omicron è al 28% (Di giovedì 23 dicembre 2021) Arriva la stretta di Natale per arginare l’avanzata della quarta ondata e la diffusione della nuova variante Omicron. La Cabina di regia, riunitasi oggi a Palazzo Chigi (leggi l”articolo), ha deciso di vietare gli eventi all’aperto fino al 31 dicembre, di ridurre a 6 mesi la validità del Green Pass a partire dal 1° febbraio e rendere obbligatorio in tutta Italia – anche in zona bianca – l’uso delle Mascherine all’aperto e delle Ffp2 per accedere ad eventi, spettacoli, cinema, eventi sportivi e sui mezzi di trasporto. fino al 31 gennaio il Super ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 dicembre 2021)ladiper arginare l’avanzata della quarta ondata e la diffusione della nuova. La Cabina di regia, riunitasi oggi a Palazzo Chigi (leggi l”articolo), ha deciso di vietare glial 31, di ridurre a 6la validità dela partire dal 1° febbraio e rendere obbligatorio in– anche in zona bianca – l’uso dellee delle Ffp2 per accedere ad, spettacoli, cinema,sportivi e sui mezzi di trasporto.al 31 gennaio il Super ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, l'Italia è in fase pandemica acuta. Una circolare del ministero della Salute indica che il virus corre e chi… - Parrmirro : RT @sancris_pino: ?? Oggi arriva il nuovo decreto con la stretta anti-Covid per fermare la risalita dei contagi: questa mattina si riunisce… - Ultron65 : RT @IlPrimatoN: Arriva la stretta natalizia, dall'obbligo di mascherina all'aperto al super green pass ridotto #CABINADIREGIA https://t.c… - sancris_pino : ?? Oggi arriva il nuovo decreto con la stretta anti-Covid per fermare la risalita dei contagi: questa mattina si riu… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Arriva la stretta natalizia, dall'obbligo di mascherina all'aperto al super green pass ridotto #CABINADIREGIA https://t.c… -