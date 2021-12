Arrestato Mario Lerario, capo della Protezione civile in Puglia: fermato con una tangente da 10mila euro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Antonio Mario Lerario, dirigente della sezione Protezione civile della Regione Puglia, è stato fermato, dopo aver ricevuto, in una busta, la somma di 10.000 euro in contanti da parte di un imprenditore che opera nel settore dell’edilizia. Ora deve rispondere del reato di corruzione. Lo ha reso noto la Procura della Repubblica di Bari a seguito dell’arresto in flagranza del dirigente da parte dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo pugliese. L’arresto è avvenuto nell’ambito di indagini in relazione alla sua attività di dirigente della Protezione civile. Lo stesso imprenditore ha in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Antonio, dirigentesezioneRegione, è stato, dopo aver ricevuto, in una busta, la somma di 10.000in contanti da parte di un imprenditore che opera nel settore dell’edilizia. Ora deve rispondere del reato di corruzione. Lo ha reso noto la ProcuraRepubblica di Bari a seguito dell’arresto in flagranza del dirigente da parte dei militari del Nucleo di Polizia Economico-FinanziariaGuardia di Finanza delluogo pugliese. L’arresto è avvenuto nell’ambito di indagini in relazione alla sua attività di dirigente. Lo stesso imprenditore ha in ...

