Arrestato il dirigente della protezione civile della Puglia Guardia di finanza, Mario Lerario accusato di corruzione. Regione: nominato il sostituto (Di giovedì 23 dicembre 2021) Bloccato in flagranza con diecimila euro in una busta, secondo l’accusa frutto di una tangente da un imprenditore del settore edilizio. Mario Lerario è stato Arrestato dalla Guardia di finanza. Deve rispondere di corruzione. Immediatamente revocato l’incarico dalla Regione Puglia, nominato nuovo dirigente del dipartimento regionale della protezione civile Nicola Lopane. L'articolo Arrestato il dirigente della protezione civile della Puglia <small class="subtitle">Guardia di ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 23 dicembre 2021) Bloccato in flagranza con diecimila euro in una busta, secondo l’accusa frutto di una tangente da un imprenditore del settore edilizio.è statodalladi. Deve rispondere di. Immediatamente revocato l’incarico dallanuovodel dipartimento regionaleNicola Lopane. L'articoloil di ...

Advertising

antonino3531967 : RT @ImolaOggi: Tangenti: arrestato dirigente della Protezione civile Puglia. Bloccato in flagranza con una mazzetta da 10mila euro. https:… - DeodatoRibeira : RT @ImolaOggi: Tangenti: arrestato dirigente della Protezione civile Puglia. Bloccato in flagranza con una mazzetta da 10mila euro. https:… - IndomitusVirtus : RT @ImolaOggi: Tangenti: arrestato dirigente della Protezione civile Puglia. Bloccato in flagranza con una mazzetta da 10mila euro. https:… - FilippoGiov : RT @Michele_Arnese: La Guardia di Finanza di Bari ha arrestato in flagranza di reato Antonio Mario Lerario, dirigente della Regione Puglia,… - modesti_simone : RT @ImolaOggi: Tangenti: arrestato dirigente della Protezione civile Puglia. Bloccato in flagranza con una mazzetta da 10mila euro. https:… -