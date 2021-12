Arrestati tre giovani per una rapina in gioielleria a Milano (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Tre giovani italiani tra i 23 e i 25 anni sono stati Arrestati dalla Squadra mobile di Milano, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, per la rapina avvenuta in una gioielleria in via Fabrizi, zona Quarto Oggiaro, il 5 febbraio 2020. Gli investigatori, coordinati dal pm Isabella Samek Lodovici, hanno ricostruito come i tre quel giorno dopo essere entrati nel negozio fingendosi dei clienti, avevano prima minacciato con un coltello i due anziani proprietari, e poi si erano impossessati di preziosi per un valore di 38mila euro. Durante la fuga avevano poi ferito i titolari e anche un passante che, accortosi di quanto stava accadendo, aveva tentato di bloccarli. Partendo, dalla denuncia delle vittime e dalle informazioni di alcuni testimoni, i poliziotti, guidati dal capo Marco Calì e ... Leggi su agi (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Treitaliani tra i 23 e i 25 anni sono statidalla Squadra mobile di, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, per laavvenuta in unain via Fabrizi, zona Quarto Oggiaro, il 5 febbraio 2020. Gli investigatori, coordinati dal pm Isabella Samek Lodovici, hanno ricostruito come i tre quel giorno dopo essere entrati nel negozio fingendosi dei clienti, avevano prima minacciato con un coltello i due anziani proprietari, e poi si erano impossessati di preziosi per un valore di 38mila euro. Durante la fuga avevano poi ferito i titolari e anche un passante che, accortosi di quanto stava accadendo, aveva tentato di bloccarli. Partendo, dalla denuncia delle vittime e dalle informazioni di alcuni testimoni, i poliziotti, guidati dal capo Marco Calì e ...

